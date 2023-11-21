İslam Kalkınma Bankası'ndan Kayseri Büyükşehir'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ve beraberindekileri kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve yatırımları konusunda gerçekleştirilen sunumun ardından, konukları ile Başkanlık makamında bir süre görüştü.

Başkan Büyükkılıç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Halka katkı sağlayacağız, hizmet edeceğiz, onların güvenini sağlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kredibil bir belediye. Çok şükür bir sıkıntımız yok ama ticareti severiz ne kadar indirim olursa keyif alırız, pazarlığı severiz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ise Kayseri raylı sistem projesinin tamamladıkları en başarılı projelerden biri olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Serdar Öztürk, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata ve daire başkanları ile müdürler de hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Kayseri’de bulunan heyet Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattı’nda da incelemelerde bulundu.