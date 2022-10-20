İslam İşbirliği İstanbul'da buluşuyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferans kapsamında 21 Ekim'de Mecidiye Kasrı'nda düzenlenecek gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya gelecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı, 21-22 Ekim tarihleri arasında, "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" teması ile İstanbul Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğindeki konferansla İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katılacağı konferansta, İslam dünyasında medya, iletişim ve enformasyon alanlarında iş birliğini derinleştirilecek hususlar görüşülecek. Konferans boyunca İİT üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince, dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları aranacak.

İİT Medya Forumu'nun kurulması sürecine ilişkin istişarelerde de bulunulacak konferansın ilk gününde, Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.

Toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ekim'de Mecidiye Kasrı'nda düzenlenecek gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya gelecek ve bir konuşma gerçekleştirecek.

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE DEVREDİLECEK

Konferansının ikinci gününde ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İİT Enformasyon Bakanları Konferansının dönem başkanlığını Türkiye'ye devredecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği konferansın açılış oturumunda İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da bir konuşma yapacak.

Gün boyu sürecek teknik oturumların ardından alınan kararlar İletişim Başkanı Altun ve Taha tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.