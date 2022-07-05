İŞKUR'dan gençlere 'staj portalı' müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR'a kayıtlı işverelerden alınan staj ilanlarının çevrimiçi ortamda görülebilmesi ve başvuruları alabilmesi için İŞKUR Staj Portalı'nı devreye aldıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj imkânlarını genişletmek ve staja ulaşılabilirliği artırmanın üzerinde önemle durduklarını belirterek, “İŞKUR’a kayıtlı işverenlerden alınan staj ilanlarının çevrimiçi ortamda görülebilmesi ve gençlerin bu ilanlara başvurabilmeleri için ‘İŞKUR Staj Portalı’ nı hayata geçiriyoruz” dedi.

Gençlerin hem iş gücü piyasasına girebilmesi hem de deneyim kazanabilmesi amacıyla oluşturulan Staj Portalı’ nın önemli faydalar sağlayacağını ve gençlere yönelik etkili bir hizmet aracı olacağını düşündüğünü kaydeden Bakan Bilgin, “Aynı zamanda stajyer arayan işverenlerimizin taleplerini de etkin ve hızlı biçimde karşılamayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ düzeyindeki işletmelerin stajyer taleplerinin karşılanması için Stajyer Portalı önemli bir alternatif oluşturacak” ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, Staj Portalı hizmetiyle staj başvurularının dönem sınırlaması olmaksızın her zaman alınabildiğini söyleyerek, “Staj tarihlerinin stajyer adayının ve işverenin uzlaştığı takvimde yapılabileceği esnek bir sistem kurarak, stajyer ve işverenlerin birlikte belirlediği tarihlerde staj yapma imkânı sağlamış oluyoruz” bilgisini paylaştı.

Yeni İŞKUR hizmetine staj.iskur.gov.tr adresinden ulaşabileceği bildirildi.