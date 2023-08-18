İskânda ikinci çeyrek raporu... Yapıların yüzölçümü yüzde 25,6 arttı

Yapı Ruhsatı İstatistikleri'ni yayımlayan TÜİK'in verilerine göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü ise yüzde 25,6 artış gösterdi. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 74 ile iki ve daha fazla daireli binaların olduANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Yapı İzin İstatistikleri'nde 2023 yılına ilişkin Nisan-Haziran aylarına ilişkin ikinci çeyrek raporunu yayımladı.

Buna göre, yapı ruhsatı verilen yapılara ilişkin daire sayısı ve yüzölçümleri belli oldu.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.

Yapı ruhsatı istatistikleri, 2021-2023

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 51,9'U KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 38,6 milyon metrekare iken; bunun 20,0 milyon metrekaresi konut, 10,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 66,4 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,6 milyon metekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amaçlarına göre yüzölçüm payları, II. Çeyrek 2023



Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 28,6 azalırken, toplam yüzölçümün yüzde 58,4'ünün konut alanı olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Belediyeler tarafından 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 21,1 milyon metrekareyken; bunun 12,3 milyon metrekaresi konut, 4,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi istatistikleri, 2021-2023

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 74,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu