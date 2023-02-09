İskenderun'da soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın İskenderun limanında depremle birlikte 4 gündür devam eden yangın sonrasında dün kontrol altına alınabilen yangın sonrasında BOTAŞ'a bağlı ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İskenderun Limanı’ndaki konteynerlerde çıkan ve kontrol altına alınan yangına, BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğümüzdeki römorkör ekiplerimizle soğutma çalışmalarımız devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/botastr/status/1623638659789357063