İskenderun'da konteynerler Gemlik'ten, altyapı Bursa Büyükşehir'den

Bursa, gerek belediyeleri gerekse de hayırseverleri ile depremin ilk gününden beri örnek bir dayanışma sergiliyor. Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Hatay’ın İskenderun ilçesine kurulan konteyner kentin tüm altyapı hizmetleri BUSKİ tarafından sağlanıyor.BURSA (İGFA) - Hatay’da çadır ve konteyner kentler kurulması, seyyar tuvaletler oluşturulması ve Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede tüm birimleriyle kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanında Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen belediyelerle örnek bir dayanışma sergilenirken; saha incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’ın İskenderun ilçesine Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Bursalı hayırseverlerin katkısıyla kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

İçme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının BUSKİ ekipleri tarafından yapıldığı konteyner kentte Başkan Aktaş’a, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da eşlik etti.

Konteyner kente yerleşen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, sadece İskenderun’da değil tüm deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma sergilendiğinin altını çizdi.

DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI

Yaralara merhem olmak, yoklukları giderebilmek adına olağanüstü gayret sarf edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, müthiş bir devlet millet kaynaşmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Hatay'ın depremden en çok etkilenen şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız, Gemlik Belediyemiz, yine Bursa milletvekillerimiz Refik Özen, Zafer Işık ve Mustafa Esgin burada yaraları tamir etmek, sorunları giderebilmek adına gerçekten büyük bir gayret gösteriyor. Burada oluşturulan Gemlik Konteyner Kent’in altyapısıyla alakalı sıkıntı vardı. Hemen tam donanımlı araçlarla 10 kişilik iki ekibi gönderdik. Velhasıl herkes işin bir ucundan tutmuş ve burada hayatı normalleştirmek adına olağanüstü bir gayret söz konusu" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Gemlik Konteyner Kent'e verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Devlet millet işbirliğiyle yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen ise şu anda en önemli ihtiyacın konteyner kentler ve seyyar tuvalet banyoları olduğunu hatırlattı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, ilçede yaklaşık 371 binanın hasarlı olduğunu 2 bin 800 İskenderunlu'nun hayatını kaybettiğini söyledi.

Başkan Tosyalı, "Allah herkesten razı olsun. Ülkemizin dört bir yanından ‘bizleri tanımayan’ insanlar yanımızda oldu. Yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, birbirinden kıymetli belediyelerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler için harcadıkları 1 lira, 100.000 katı ile kendilerinin gelir hanelerine yazılsın" dedi.

Başkan Aktaş, Gemlik Konteyner Kent’te kalan çocuklara oyuncak dağıtıp, onların gönlünü almayı da ihmal etmedi.