Son Dakika

İskenderun'da konteynerler Gemlik'ten, altyapı Bursa Büyükşehir'den

GÜNDEM 15.02.2023, 16:15
İskenderun'da konteynerler Gemlik'ten, altyapı Bursa Büyükşehir'den

Bursa, gerek belediyeleri gerekse de hayırseverleri ile depremin ilk gününden beri örnek bir dayanışma sergiliyor. Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Hatay’ın İskenderun ilçesine kurulan konteyner kentin tüm altyapı hizmetleri BUSKİ tarafından sağlanıyor.BURSA (İGFA) - Hatay’da çadır ve konteyner kentler kurulması, seyyar tuvaletler oluşturulması ve Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede tüm birimleriyle kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanında Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelen belediyelerle örnek bir dayanışma sergilenirken; saha incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’ın İskenderun ilçesine Gemlik Belediyesi ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Bursalı hayırseverlerin katkısıyla kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

İçme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının BUSKİ ekipleri tarafından yapıldığı konteyner kentte Başkan Aktaş’a, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da eşlik etti.

Konteyner kente yerleşen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, sadece İskenderun’da değil tüm deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma sergilendiğinin altını çizdi.

DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI

Yaralara merhem olmak, yoklukları giderebilmek adına olağanüstü gayret sarf edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, müthiş bir devlet millet kaynaşmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Hatay'ın depremden en çok etkilenen şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız, Gemlik Belediyemiz, yine Bursa milletvekillerimiz Refik Özen, Zafer Işık ve Mustafa Esgin burada yaraları tamir etmek, sorunları giderebilmek adına gerçekten büyük bir gayret gösteriyor. Burada oluşturulan Gemlik Konteyner Kent’in altyapısıyla alakalı sıkıntı vardı. Hemen tam donanımlı araçlarla 10 kişilik iki ekibi gönderdik. Velhasıl herkes işin bir ucundan tutmuş ve burada hayatı normalleştirmek adına olağanüstü bir gayret söz konusu" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Gemlik Konteyner Kent'e verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. 

Devlet millet işbirliğiyle yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen ise şu anda en önemli ihtiyacın konteyner kentler ve seyyar tuvalet banyoları olduğunu hatırlattı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, ilçede yaklaşık 371 binanın hasarlı olduğunu 2 bin 800 İskenderunlu'nun hayatını kaybettiğini söyledi.

Başkan Tosyalı, "Allah herkesten razı olsun. Ülkemizin dört bir yanından ‘bizleri tanımayan’ insanlar yanımızda oldu. Yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, birbirinden kıymetli belediyelerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler için harcadıkları 1 lira, 100.000 katı ile kendilerinin gelir hanelerine yazılsın" dedi.

Başkan Aktaş, Gemlik Konteyner Kent’te kalan çocuklara oyuncak dağıtıp, onların gönlünü almayı da ihmal etmedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9