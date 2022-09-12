İskeçe’nin yeni müftüsü Mustafa Trampa

İskeçe’de 83 camide yapılan müftülük seçimlerinde Mustafa Trampa İskeçe Müftüsü seçildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatının ardından boşalan Müftülük makamı için bugün İskeçe'de bulunan 83 camide müftü seçimi gerçekleştirildi.

Cuma namazı esnasında İskeçe’deki 83 camide gerçekleştirilen seçim sonrası sonuçlar İskeçe Müftülüğünde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu gözetiminde sayıldı.

İskeçe Müftülüğünde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından yapılan sayımın ardından Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu Mustafa Trampa İskeçe’nin yeni müftüsü ilan edildi.

İskeçe’deki camilerde kullanılan toplam 7 bin 320 oyun 4 bin 750’sini Mustafa Trampa 2 bin 570’ini Mustafa Kamu aldı.