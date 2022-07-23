İşin 'Aslı' Çaycuma’da selfie rekoru

Aslı Hünel, önceki gün 3. Çaycuma Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde, Hünel ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama yol açtı.İSTANBUL (İGFA) - Konserin bir bölümünde sahneden seyircilerin arasına inen Aslı Hünel zor anlar yaşadı. Özellikle kadın izleyicilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan sanatçı, hayranlarıyla dakikada yaklaşık 100 selfie fotoğraf çekilerek bir rekora imza attı.

Gördüğü ilgiden dolayı duygusal anlar yaşayan Hünel, seyircisine ¨Sevginiz karşısında saygıyla eğiliyorum¨ diyerek sahnede bir süre tribünlere karşı eğilerek selam verdi. Çaycuma’nın ilçe oluşunun 78. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe yurt dışından, komşu il ve ilçelerden de çok sayıda davetli katıldı.