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‘İşimiz Temiz Projesi’ ile hijyen eğitimi

GÜNDEM 24.12.2022, 07:15
‘İşimiz Temiz Projesi’ ile hijyen eğitimi

İşimiz Temiz Projesi, ikinci yılını tamamlamadan 20 ilde yaklaşık 60 bin kişiyi aştı.ANKARA (İGFA) -  Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliğinde hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimlerle bugüne kadar 60 bini aşkın işletme temsilcisine ulaşıldı. Konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelere yönelik olarak 2021 yılında hayata geçirilen proje ile işletmelerin hijyen standartlarının yükseltilmesi, bu işletmelere duyulan güvenin artırılması ve böylelikle işletme gelirlerine destek sağlanması hedefleniyor. Yeme içme, konaklama ve ulaşım sektörleri işletmecileri ve çalışanlarına yönelik hijyen eğitim içeriklerinin halk sağlığı profesörleri tarafından hazırlandığı projede, eğitimler ücretsiz ve herkese açık olarak halk eğitimi merkezleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Proje ile daha sağlıklı, hijyenik ve temiz işletmelerin çoğalması için rehberlik sunduklarını belirten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “20 ilde yürütülen projemiz henüz ikinci yılını tamamlamadan 60 bini aşkın işletme temsilcisine ulaştı. Proje eğitimlerini tamamlayan işletmelere her gün yenileri ekleniyor. Bu sonuçlar bizler için son derece mutluluk verici. İşimiz Temiz Projesi kapsamında değerli paydaşlarımızla birlikte titizlikle çalışıyor ve bunun sonucu olarak işletmelerin de ilgisi ve projeyi sahiplenmesiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Projemizi tüm Türkiye’ye yayarak mikro işletmelerde hijyen bilinci konusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.  

Türkiye genelinde 20 ilde yürütülen proje kapsamında Antalya’da 10 bin 657, Hatay’da 11 bin 619, Bursa’da 7 bin 230, Samsun’da 5 bin 392 ve Gaziantep’te 4 bin 657 kursiyere ulaşıldı. Eğitimlerini tamamlayan işletme temsilcilerinin, Millî Eğitim onaylı sertifika ve Europass ek sertifikasına hak kazandığı projede işletmeler bu belgelere ek olarak ‘İşimiz Temiz’ belgesi alabiliyor. 8 saat süren eğitim programı, kişisel hijyenden mekân hijyenine, hijyenin sağlık üzerindeki etkilerinden işletmelerin sürdürülebilirliği ile olan ilişkisine kadar pek çok konuyu kapsıyor. Tüm Türkiye’ye ulaştırılması hedeflenen İşimiz Temiz Projesi’nin yeni döneminde yüz yüze eğitimlere ulaşması güç olan hedef kitle için çevrim içi eğitimler başlatılıyor. Eğitimlerden faydalanmak isteyenlere, e-yaygın sistemi üzerinden üç sektör için hazırlanmış online eğitimlere ulaşma imkânı sunulacak. 

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