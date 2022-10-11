Işık Üniversitesi yeni akademik yıla 'merhaba' dedi

Işık Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, Şile kampüsünde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanılan törene Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır ve Şile mülki ve idari amirleri de katıldı.İSTANBUL (İGFA) - IŞık Üniversitesi'nin yeni akademik yılına ilişkin törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, 2022-2023 Akademik Yılının verimli ve başarılı olmasını diledi.

“60 yıl çalışacak 100 yıl yaşayacaksınız, daha önce dünyanın karşılaşmadığı problemleri çözmek zorunda kalacaksınız" diyen Rektör Prof. Dr. Kahraman, "Elinizdekiyle yetinmeyin, ufkun arkasını görmeye çalışın, kendinizi yenileyin, statükoya teslim olmayın, problem çözerken yeni problemler kurgulamayı bilin. Başarılı olanlar eleştirel düşünenler, sorgulayanlar, yetinmeyenlerdir. Hayata geçirdiğimiz ve ‘IŞIK’lı Akademik Eğitim Modeli’ adını verdiğimiz interdisipliner, modüler eğitim sistemiyle yaratıcı düşünme ve 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip eleştirel düşünen, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerileri yüksek insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr.Kahraman’ın ardından öğrenciler ve konuklara hitap eden Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül ise eğitimde, Büyük Önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme sorumluluğu ve görevi olduğunu dikkat çekerekIşık Üniversitesi’nin bu sorumluluk ve görev bilinciyle kurulduğunu vurguladı.

Işık Üniversitesi İklim Elçisi Ahmet Kargı ve Öğrenci Konseyi Başkanı Ethem Nazilli’nin de konuşma yaptığı Tören, ülkemizin yetiştirdiği en değerli aydınlardan, Terakki Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı Kurucu Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü, ülkemizin yetiştirdiği en değerli aydınlardan, öğretim üyesi ve ekonomist Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın “Dünya Nereye Gidiyor?”konulu ilk dersiyle sona erdi.