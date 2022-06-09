Isı yalıtımına kredisi desteği

Binaların yalıtım çalışmalarına finansman desteği geliyor. Daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi verilecek. Düşük faiz oranıyla verilen kredi ile binalarda enerjiden tasarruf edilecek, yakıt tüketimi azalacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine toplantısı sonrasında “Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmasında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Yeni finansman paketi ile konutların ısınma ve soğumasında gereğinden fazla enerji tüketilmeyecek, vatandaşlar tasarruf edecek.

Uygulama ile birlikte binalarda ısı yalıtımı teşvik edilecek. Hem enerji verimliliğine katkı sağlanacak hem de sera gazı salınımı azalacak. Böylece binaların enerji tasarruf potansiyeli ise yüzde 45' e kadar yükselecek.

Kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla kullanılabilecek. Yüzde 40'lık kısmı ise proje tamamlanıp enerji kimlik belgesinin alınmasının ardından alınacak.

Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60’ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40’ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi 60 ay vadeli olacak ve faizi yüzde 0.99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’mız Fatih Dönmez ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ‘Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi’ni hayata geçiriyoruz. Böylelikle hem enerji verimliliğimizi artıracak hem de sera gazı emisyonunu azaltarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı da destekleyeceğiz. Milletimize hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Enerji ve Çevre Uzmanı Altuğ Karataş, "Eğer binanıza yalıtım yapıyorsanız bin 100 liralık faturanız olduğunda bu size 500 liralık minimum tasarruf sağlayacaktır. Elde edeceğiniz tasarruf mevcut enerji maliyetleriyle ortaya çıkan sarfiyatınızı aslında amorti ediyor" dedi.

Konuya ilişkin Karataş, mevcut yapı stoklarında yalıtımsız binalardan yıllık enerji kaybımız 7 milyar dolar yani bu işin sonunda Türkiye’nin cari açığını kapatacak müthiş bir fırsat sunduğunu söyledi.

Söz konusu paketin ilgili Bakanlıkların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye alınması bekleniyor.