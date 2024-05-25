İshak Paşa Vefatının 537. yılında İnegöl’de dualarla anıldı

İnegöl’ün yetiştirdiği Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, Fatih Sultan Mehmed ve 2. Bayezid dönemlerinde Veziri Azamlık yapmış, İstanbul’un fethinde bizzat bulunmuş ve pek çok tarihi olaya şahitlik etmiş İshak Paşa, vefatının 537. Yılında kabrinin de bulunduğu İshakpaşa Külliyesinde düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin simgelerinden biri olan ve Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed Han ile 2. Bayezid döneminin seçkin devlet adamı olarak bilinen, İstanbul’un fethi sırasında bizatihi yer almış ve kahramanlıklar göstermiş, aynı zamanda tarihi kaynaklarda babası İnegöllü olduğu bilinen, İnegöl’e kazandırdığı külliye başta olmak üzere şehri mamur etmek için harcadığı servetle İnegöl’ün mimarı olarak adlandırılan İshak Paşa’nın vefatının 537. Yılında anma programı düzenledi.

İSHAK PAŞA HAYRINA İKRAMLAR YAPILDI

1487 yılında Selanik Valisi iken vefat eden ve vasiyeti üzerine naaşı İnegöl’e getirilerek burada defnedilen İshak Paşa’yı anma programı, Cuma günü ikindi namazı çıkışında gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, İshak Paşa’nın hayrına ikramlar yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim de İshak Paşa’nın hayatına dair anlatımlarda bulundu. Tarihi İnegöl Mehterinin konseriyle süslenen anma programında, çalınan marşlar büyük coşkuya sahne oldu.

DEVLET ADAMLARIMIZIN TANINMASINI İSTİYORUZ

Anma programında kürsüye gelerek vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün hem heyecanlıyız hem gururluyuz. İshak Paşamızı anmak için bir aradayız. Geçtiğimiz yıl İnegöl Belediyesi olarak ilkini başlattığımız, bu yıl da ikincisi gerçekleştireceğimiz programı icra ediyoruz. Kimimiz bu şehirde doğduk, kimimiz çalışmak için geldi… Bir şekilde kader bizleri bu şehirde buluşturdu. Cenabı Allah bizlere doğduğumuz şehre hizmet etmeyi nasip etti. Dolayısıyla bu şehrin oluşmasında en başından beri emeği, katkısı olan pek çok büyüğümüz vardır, devlet adamı vardır. Bunların tanınmasını istiyoruz. Onların hayırla yad edilmesini istiyoruz. Bugün bunu daha anlamlı kılabilmek adına da çok değerli Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim hocamız bizlerle. Kendisi İshak Paşa ile ilgili bizlere anlatımlarda bulunacak. Ben özellikle dikkatle dinlenmesini arzu ediyorum” dedi.

İSHAK PAŞA ÇLOK ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNMUŞ BİR DEVLET ADAMI

Konuşmasında İshak Paşa’dan da söz eden Taban, “İshak Paşa her gün etrafından dolaştığımız, kabrinin yanından geçtiğimiz önemli bir devlet adamı. Fatih Sultan Mehmed Han, 2. Bayezid gibi dönemin önemli devlet adamlarının yanında görev yapmış kıymetli bir büyüğümüz. İshak Paşa pek çok önemli görevlerde bulunmuş. Ancak dikkatimi çeken özellikle o dönemin padişahlarıyla birlikte görev almış ve İstanbul’un fethinde de önemli katkılar sağlamış. İstanbul’un alınmasında yararlılıklar göstermiş. İnegöl ve başka şehirlerde pek çok eserler yaptırmış. Yine belediyecilik anlamında kıymetli bulduğum, İnegöl’ün su ihtiyacının giderilmesi noktasında çok ciddi çalışmaları olmuş İshak Paşa’nın. İnegöl merkeze su getirdiği ve çok sayıda çeşmeler yaptırdığı bilinmekte. Bizler de bu yıl itibariyle 537’nci vefat yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Bugün büyüklerimizin bizlere bıraktığı bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyoruz. Birileri bu işler için bizden önce bedeller ödemiş. İnşallah onlara layık, onların izinden gidebilen yoldan ilerleyelim” ifadelerinde bulundu.

BİZİ GÜÇLÜ KILAN GEÇMİŞİMİZ

Kaymakam Eren Arslan da yaptığı konuşmada; “Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum böyle önemli ve anlamlı bir çalışmayı yürüttükleri için. Çünkü bizim zenginliklerimiz sadece maddi varlıklar değildir. Bizi asıl güçlü kılan geçmişimiz, geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizdir. Ve şehrimiz de bütün maddi zenginliklerinin yanında birçok manevi zenginliğin de kaynağıdır. Osmanlı’nın kuruluşunda ilk fethedilen topraklar olması, Osmangazi’nin pek çok komutanının bu topraklarda metfun olması, yine şu an andığımız İshak Paşa’nın hemen yanı başımızda bulunması hakikaten bize manevi anlamda büyük bir güçtür. İnşallah bizlere de ecdadımıza layık bir şekilde yönetim ve çalışma sergileyerek gelecek nesillerimize çok daha müreffeh bir ülkeyi emanet etmek nasip olur” diye konuştu.