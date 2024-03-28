İşgücü ortalama maliyeti 11 bin 602 TL

TÜİK, 2022 yılına ilişkin İşgücü Maliyet İstatistikleri sonuçlarını yayımladı. Buna göre aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti. Maliyetin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta olurken, en düşük sektör inşaat oldu.ANKARA (İGFA) - İşgücü Maliyeti İstatistikleri'ni yayımlayan TÜİK; işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörün finans ve sigorta faaliyetleri olduğunu belirledi.

2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti olarak açıklanan 11 bin 602 TL'de finans ve sigorta faaliyetleri (K) sektörü, 28 bin 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 23 bin 29 TL ile bilgi ve iletişim (J) ve 18 bin 774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (R) sektörleri izledi. İnşaat (F) sektörü ise 6 bin 621 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 7 bin 508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I) ve 8 bin 89 TL ile gayrimenkul faaliyetleri (L) sektörleri takip etti.

İstatistiki verilere göre işgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 86,8 olarak açıklandı.

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 79,3 olurken, sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 85,7 oldu.

Kazanç bileşenleri

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 85,7 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,6 gerçekleşti. 2020 yılında yüzde 10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise 2022 yılında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.