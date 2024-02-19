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İşgücü İstatistikleri'nde 2023'ün son çeyrek raporu yayımlandı... İşsizlik oranı son çeyrekte azaldı

GÜNDEM 19.02.2024, 10:23
İşgücü İstatistikleri'nde 2023'ün son çeyrek raporu yayımlandı... İşsizlik oranı son çeyrekte azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,8 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri'nde 2023 yılının son çeyrek raporunu yayımladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalış ile yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde ,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,9 oldu.

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