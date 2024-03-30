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İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
Adıyaman İndere mevkiinde bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
GÜNDEM 30.03.2024, 09:45
Adıyaman İndere mevkiinde bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez Karadağ ormanlık alanı civarında, İndere mevkiinde depremin ardından başlatılan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın yangın çıktı.
Yatakhane ve mutfak bölümünden çıktığı tahmin edilen yangının sebebi henüz belirlenemezken yangına Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay yerine gelen Adıyaman Valisi Osman Varol yangının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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