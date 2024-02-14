İSBAM İstanbul Şubesi Çekmeköy’de açıldı

İki devlet tek millet anlayışıyla her zaman Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan'da faaliyet gösteren İSBAM (Azerbeycan Respublikası,İçtimai,Siyasi Prosesler ve Beynelxalp Araştırmalar Merkezi) nin İstanbul Şubesi Çekmeköy'de açıldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Merkezi Azerbaycan'da bulunan İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgözelli, yönetim kurulu olarak verdikleri kararda, İstanbul Şube Başkanlığına İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız'ı layık gördüklerini söyledi.

İSBAM İstanbul Şubesi Genel Başkanı Samir Adıgözelli ve İstanbul Şube Başkanlığına atanan Ali Rıza Yıldız kurdelesini birlikte kestiler yaptılar. Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkan Samir Adıgözelli, Azerbaycan Karabağ savaşında ve sonrasında İstanbul'da yaptığı aktivitelerle Azerbaycan'ın haklı olduğunu tüm dünyaya basın desteğiyle gözler önüne seren Ali Rıza Yıldız'ın çalışmalarından dolayı tebrik ederek 'İlk şubemizi Türkiye'de İstanbul'da açmanın gururunu yaşıyorum ifadelerini kullandı.

İSBAM Genel Başkan Samir Adıgözelli; “Ali Rıza Yıldız başkanın bu görevi layıkıyla ve başarıyla yapacağına inanıyorum, Yyapmış olduğu çalışmalarla bunları gözler önüne serdi, kendisini tebrik ederim, ilk şubemiz hayırlı,uğurlu olsun' dedi.

BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAKLARINA İNANIYORUM.

Derneklerinin amaçları arasında, Azerbaycan'ın başka ülkelerde tanıtımını yapmak, lobiler oluşturarak faaliyetlerini yürütmek, Azerbaycan'ın haklarını savunmak, medya,turizm ve iş dünyası ilişkilerini sağlamak olduğunu belirten İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgözelli ' Ali Rıza Yıldız Başkanla önümüzdeki günlerde çok değişik aktivitelere imza atmayı planlıyoruz, bizleri takip etmeye devam edin' şeklinde konuştu.

'HABERCİLERİMİZ,BİRER KORKUSUZ CENGAVERLER'

İSBAM İstanbul Şube Başkanı ve İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Yıldız ise yaptığı konuşmada 'Bu işbirliği ile, önümüzdeki günlerde çok değişik proje ve aktivitelerimiz olacak. Can Azerbaycan'ın sesini tüm dünyaya duyuracağız, haklılığını da gözler önüne sereceğiz. Canı gönülle Azerbaycan-Karabağ savaşında görev yapan tüm meslektaşlarımı kutluyorum, hepsi birer 'korkusuz cengaver' gibi habercilik yaptılar' dedi.