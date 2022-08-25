İş yeri açma ve çalışmada yeni düzenleme... Güzellik salonlarında tıbbi işlem yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre; güzellik salonlarında artık hiçbir tıbbi işlem yapılamayacak. Kalıcı makyaj ise mevzuata uygun işlemler arasında yer alacak. Aynı yönetmelikte özel spor tesisleri, kuyumcularla ilgili de bazı değişiklikler yer aldı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, atık arıtan sanayi tesislerinin etrafına sağlık koruma bandı çekilmesi zorunlu olurken, güzellik salonlarında ise artık tıbbi işlem tarih oldu.

Buna göre 16’ncı maddenin 3’üncü fıkrasında değişikliğe gidildi. “Güzellik salonlarında lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiçbir tıbbi işlem yapılamaz ve bunlara ilişkin hiçbir surette reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde bulunulamaz” denildi.

Çevre güvenliğini artırmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler kapsamında; güzellik salonlarında kalıcı makyaj ise mevzuata uygun işlemler arasında yer aldı.

Tüy alma işleminde kullanılan lazer epilasyon cihazlarına enerji sınırı getirilirken, güzellik salonları, her yıl iki kez denetleneceği kurallara uymayan işletmelerin 15 güne kadar kapatma ve 581 lira idari para cezası ile karşılaşacağı yönetmelikte vurgulandı.

Ayrıca özel spor tesislerinde soyunma odaları 8 metrekareden küçük olmayacağının altı çizilen yönetmelikte, ortam ısısı kışın 18 derecenin altına düşmeyeceği, yazın ise 24 derecenin üzerine çıkamayacağı kaydedildi.

Spor tesislerindeki ortak hükümlere ise kadın ve erkek sporcuların farklı günlerde ve saatlerde spor yaptığı tesislerde kullanım alanı 8 metrekareden az olmamak üzere 1 adet soyunma odası, 1 adet duş alma kabini ve bir 1 adet tuvalet ile kadın ve erkek sporcuların aynı gün ve saatlerde spor yaptığı tesislerde ise aynı özelliklerde en az 2 adet soyunma odası, 2 adet duş alma kabini ve 2 adet tuvalet bulunacağı, duş alma kabinleri ile tuvaletler soyunma odaları içinde yer alacağı bildirildi.

Kuyumcular, kuyum ticaretinden başka faaliyette bulunamayacağı da net bir ifadeyle yer aldı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ve ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.