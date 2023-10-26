İş-Kur'da istihdama yönelik destek başvuruları başladı

İş-Kur'un 2024/1. dönemine ilişkin engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek.

İş-Kur’dan verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğu bildirildi. Başvuru Rehberlerine göre hazırlanacak projelerin kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceği belirtildi.

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10.000TL.

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30.000TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15.000TL.) c) Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90.000TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110.000TL.Bu doğrultuda engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza 150 bin TL’ye kadar, hibe desteği sağlanabilecektir. Verilecek desteğin amacı, engellilerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 15Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 15 Aralık 2023 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler.

Rehbere www.iskur.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.