İş insanı Orhan Ünsal: Hava parkları çoğaltılmalı

Havacılığın gelişmesi için hava parklarını, ülkenin dört bir yanına inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal; 2 bin kg altında olan uçakların MTV’den muaf tutulmasını da talep etti.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği ile Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği tarafından; Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Ulusal ve Yerel basından katılan muhabirler, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal tarafından bilgilendirildi.

ÜNSAL: “AMACIMIZ HAVACILIĞA KATKI SAĞLAMAK”

Türkiye'nin havacılık alanındaki projelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Orhan Ünsal; Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği olarak havacılığa katkı sağlamak amacıyla çıkmış olduğumuz bu yolda, bu işe gönül veren arkadaşlarımızla projeler üretmek için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Hava parklarının havacılık alanında gençlere uçuş eğitimi vermenin yanı sıra proje üretmelerinin de önünü açacağını ifade eden Ünsal, "İş insanlarımız kendi özel uçaklarıyla pratik seyahat yapma imkânına kavuşacaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda devletin milli emlak yoluyla bizlere hazine arazisi tahsis etmesi çok önemlidir” dedi.

HAVA PARKLARI ÇOĞALTILMALI…

Hava sahamız tamamen kendi imkânlarımız ile yapılmış bir tesistir diyerek sözlerine devam eden Ünsal; devletin arazi konusunda kendilerine destek olması halinde iş insanları olarak Türkiye’nin 4 bir yanına hava parkları açabileceklerini belirterek, "Şu anda sadece Sivrihisar da bir hava parkı var ama il bazında baktığımız zaman bir tek Polatlı’da hava parkı bulunmaktadır. Diğer hava meydanları kullanmaya çalışıyoruz ama orada bizlere büyük zorluklar çıkıyor. Hava parkları daha çok açılmalı ve ülkemizde giderek çoğalmalıdır” diye konuştu.

UÇAN OTOMOBİLLER İÇİN HER YERDE HAVA PARKI AÇILMASI ŞART…

Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal; Otomobil uçaklar seri üretime geçince hava parklarına daha çok ihtiyaç olacak diyerek; 5 yıl sonra uçan otomobillerin olacağına öne sürerek, söz konusu projenin hayata geçtikten sonra bu tür hava parklarına daha çok ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Ünsal, bu tür hava parklarını açabilmek için 15 kurumdan izin alınması gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, İçişleri bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, belediyeler, sivil havacılık gibi yerlere müracaat etmekteyiz. Biri olumsuz yaklaşsa bu hava parkını açamayız” dedi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun başta olmak üzere, basın toplantısı öncesi ve sonrasında muhabirler, sportif uçaklarla Polatlı semalarında uçuş turu yaptılar.