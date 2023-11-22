İş gücü girdilerinde 3. çeyrek raporu belli oldu... Saatlik kazanç çeyrekte 22,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül aylarını kapsayan yılın 3. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,5 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in İşgücü Girdi Endeksleri'nde 2023'ün III. Çeyrek raporuna görüe istihdam, saat ve brü ücret maaşı bakımından iş gücü girdi endeksleri bir önceki yılın aynı çerğine göre artış gösterdi.

İSTİHDAM ENDEKSİ YILLIK %3,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 6,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,0, inşaat sektöründe ,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,2 arttı.

İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri ve değişim oranları, Ill. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2023

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 113,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,9, inşaat sektöründe yüzde 141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,1 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 105,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 105,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 106,5, inşaat sektöründe yüzde 112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 101,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 101,7, inşaat sektöründe yüzde110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 127,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lIl. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe 3,5, inşaat sektöründe 3,9, ticaret-hizmet sektörlerinde 5,5 arttı.