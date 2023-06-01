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İrlandalı öğretmenden örnek hareket

GÜNDEM 01.06.2023, 12:07
İrlandalı öğretmenden örnek hareket

İrlandalı öğretmen Ena Larkin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülkesinde örnek bir dayanışma hareketi başlattı.İZMİR (İGFA) - İrlanda’nın Birr kasabasında yaşayan İngilizce öğretmeni Ena Larkin, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ülkesinde örnek bir dayanışma hareketi başlattı.

Depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen Larkin, çevresindeki bağışçıların da desteğiyle yaklaşık 7 bin 500 avro ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri topladı. Bir dönem öğretmen olarak İzmir ve İstanbul’da da bulunan Larkin, toplanan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yıllar sonra yeniden İzmir’e geldi.

Desteğe ihtiyacı olan depremzedelerin belirlenmesi ve ihtiyaçlarının temin edilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ile iletişime geçen 66 yaşındaki Larkin, DEÜ’nün sosyal tesisleri ve yurtlarında kalan aileler ile birebir görüşerek ihtiyaçları listeledi. DEÜ temsilcilerinin de desteğiyle ihtiyaçları temin eden Larkin, DEÜ’nün Buca Erkek Öğrenci Yurdu’nda konaklayan depremzedeler ile bir araya gelerek, yardımların bir kısmını elden teslim etti.

“BİR ŞEYLER YAPMALIYIM”

Duygu dolu anlar yaşanan buluşmada yardım malzemelerini ailelere teslim eden eğitimci Larkin, dayanışmasından dolayı kendisine teşekkür eden depremzedelerle sohbet etti.

Felaketi sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini ve bir şeyler yapmalıyım düşüncesi ile harekete geçtiğini söyleyen Larkin, “Yaklaşık üç günlük şokun ardından gönül bağı hissettiğim ve bir dönem bulunduğum Türkiye’ye yönelik bir dayanışma hareketi başlatmalıyım diye düşündüm. Derhal çevreme hareketimden bahsettim ve bölgemde yardım toplamaya başladım. Aslında Birr, İrlanda’da küçük bir kasaba; ancak hareket sınırları aştı. Bölgemizdeki kiliseden eğitim kurumlarına, komşularımdan öğrencilere kadar herkes destek oldu. Ardından İzmir’e hareket ettim ve yardımları ihtiyaç sahiplerine Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde tek tek ulaştırdım” dedi.

DEÜ’YE TEŞEKKÜR

DEÜ’nün aracılığıyla İzmir’de bulunan depremzedelere ulaşan Ena Larkin, ihtiyaçların tespiti noktasında duygusal anlamda yaşadığı zorluklara da değinerek, “Birilerinin eksiğini, ihtiyacını belirlemek için soru sormak kolay olmadı. Belki de en zoru buydu. Yine de DEÜ’nün desteğiyle bu aşamaları başarıyla geçtik. Dizüstü bilgisayar ihtiyacından kıyafete, ayakkabıya, nakit yardıma ve hatta cep telefonuna kadar insanlara yardımda bulunduk. İş birliği için Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Bir kez daha tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

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