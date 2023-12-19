Irak ve Suriye'de 7 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, paylaşımında, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1737018539893006721