Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki üç ayrı operasyon bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle ve teröristle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1549354368901812224