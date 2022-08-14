Irak'ın kuzeyinde 5 terörist 'Pençe'lendi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Pençe Kaplan operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1558739303936786432