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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist 'Pençe'lendi!

GÜNDEM 14.08.2022, 12:46
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist 'Pençe'lendi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Pençe Kaplan operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1558739303936786432

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