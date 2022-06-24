Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık paylaşımında, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1540331624763736065