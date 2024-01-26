Irak'ın kuzeyin 5 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1750779882739503589