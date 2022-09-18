İptal edilen KPSS bugün yapılacak

ÖSYM 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı BUGÜN yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.

Alınan bilgiye göre Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilirken, Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak.

120 soru için adayların 130 dakikası olacak.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Öte yandan sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı'nın aldığı ek önlemler kapsamında 81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başladı. Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır bekliyor.