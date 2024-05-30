İpsalalı üreticilere buğdaylarda süne uyarısı!

Edirne'de İpsala İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticileri uyararak bölgemizde süne zararlısına rastlandığı ve ilaçlama yapılması istendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne'nin İpsala ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday üreticilerini uyardı.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarının yanı sıra belediye hoparlöründen yapılan uyarılarda, süne mücadelesinde yoğunluğa bağlı olarak mücadele yapılmadığı takdirde önemli düzeyde verim ve kalite kaybının ortaya çıkacağının altı çizildi.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan 2024 yılı süne mücadelesi sürvey çalışmaları sonucunda, süne yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğinin (EZE) üzerinde olduğu tespit edildiği belirlendiği kaydedilen duyuruda, İpsala ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde kimyasal mücadele yapılması uygun görüldüğü kaydedildi. Uygulamaların ruhsatlı tarım ilaçları ile ve uygun dozda yapılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ilaçlama yapılacak yerlerde arıcılara mutlaka ilaçlamadan en geç bir gün önce haber verilmesi istendi.