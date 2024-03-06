İpsala’daki TOBB İlkokulu inşaatı hızla sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ulusal eğitime katkı amacıyla İpsala’da yapımı gerçekleşen ilkokulun inşaası sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla İpsala’da yapımı gerçekleşen 8 derslikli ilkokul yapımı hızla devam ediyor.

İpsala Ticaret Borsası’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama ile okul inşaatı ile ilgili şunları söyledi: “Birliğimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ulusal eğitime katkı verilmesi amacıyla 154 ilçede 154 okul yapılmasına yönelik protokol kapsamında İpsala ilçesi Bozkurt Mahallesi’nde yapımı devam eden 8 derslikli ilkokul inşaatını Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Sezer ziyaret etti. İpsala Ticaret Borsası olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretimi desteklemeye devam edeceğiz.”