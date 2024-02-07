İpsala’da görenleri şaşkına çeviren olay

Edirne'de İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan bir operasyonda, şüpheli bir araçta 6 adet yabani kuğu ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, yaptıkları rutin kontrol sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 6 adet yabani kuğu olduğu belirlendi.

Araçtaki Hasan U., Onur E. ve Onur B. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, kaçak avlanan kuğuların türünün koruma altında olduğu ve avlanmasının yasak olduğu tespit edildi.

Yakalanan 3 şahsa toplam 170.000 TL idari para cezası uygulanırken, adli tahkikat da başlatıldı. Ele geçirilen 6 kuğu ise Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanlarına geri döndürüldü.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ve bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıfır tolerans göstereceğini açıkladı.