İpsala Sokak köpeklerine sahip çıkacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ye sokak hayvanlarının toplanması, sahiplendirilmesi ve 30 gün sahiplendirilmemesi durumunda hayatına son verilmesini ön gören yasa teklifi gündemdeyken, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını duyurdu. Kerman, ilçeye modern köpek barınağının yapılacağının da müjdesini verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçeye modern köpek barınağı yapılacağını duyurdu.

Sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını dile getiren Kerman, İpsala sokaklarına huzur getireceklerini belirtti. Hayvanseverleri İpsala'da misafir edeceklerini aktaran Başkan Kerman, yaptığı paylaşımda; "Sokak hayvanlarına sahip çıkacak ve bölgemizin en modern köpek barınağının yapımını gerçekleştireceğiz. Hem sokaklarımıza huzur getireceğiz hem de hayvanseverleri İpsala'da misafir edeceğiz. Hayali gerçeğe çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.