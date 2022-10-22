İpsala Kaymakamı esnafı dinledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Küçük Sanayi sitesinde ticaret hayatını sürdüren esnaf ve sanatkârlar ile bir araya gelerek sorunları dinledi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'ye bağlı İpsala Belediye Başkan V. Nuri Kavakkorulu, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Emniyet Müdür V. Sinan Turhan Ve Esnaf Odası Başkanı İlhan Dalkıran ile birlikte Sanayi sitesine gelen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, burada Sanayi sitesi başkanı Suat Batı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Düzenlenen kahvaltıda kısa bir konuşma yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yerel yönetimle birlikte ekmeğini kazanan esnafların yanında olacaklarını söyledi.

Daha sonra esnafları dükkânlarında ziyaret eden Sevgili’ye sanayi sitesi hakkında bilgi veren İpsala Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Suat Batı, sorunlarını yetkili makamlara iletmekten esnaflarla birlikte mutlu olduklarını ifade etti.