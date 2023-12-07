İpsala kapanması gündeme banka şubesi için imza topluyor

İpsala’da kapanması gündeme gelen Akbank Şubesi için İpsala Kaymakamlığı tarafından imza kampanyası başlatılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da kendi binasında hizmet veren Akbank İpsala şubesinin kapanma kararının duyulması üzerine İpsala Kaymakamlığı tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Akbank'ın özel banka statüsünde olması nedeniyle fazla müdahil olunamadığı ve toplanacak imzaların üst düzey yetkililere ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi.

İpsala Şubesi'nin kapanacağının duyulması üzerine sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılarak yetkililer göreve davet edilmişti. İmza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların İpsala Kaymakamlığı Yazı işleri müdürlüğüne müracaat ederek imza vermeleri gerektiği bildirildi.