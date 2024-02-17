İpsala'da sivil havacılık ve drone kursu açılacak

İpsala Ziraat Odası’nın dron ve hava eğitim kurslarına başvurular başladı.

Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - İpsala’da açılacak olan Havacılık ve dron eğitim kurslarının başvurularına başlandığı öğrenildi.

İpsala Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada “İHA-1 Ticari Pilot Eğitimlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkili Başkent Yıldızları Havacılık ve Eğitim A.Ş işbirliği ile birlikte yürütülmektedir.

Eğitim27-28-29 Şubat 2024 (Toplam 3 gün)tarihleri arasında İpsala’da yapılacak. Eğitim kapsamında SHT-İHA mevzuatının EK-3'de belirtilen konular üzerinden işlenecektir. Müfredata ilave olarak "Tarımsal Drone'ların Kullanımı" dersi de işlenecektir.

Eğitim ücreti; Ziraat Odası Üyelerine özel 2750 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeleri eğitimin son gününe kadar tamamlayabilirsiniz.

Eğitime ön kayıt yaptırmak ve diğer sorularınızı sormak için 0531 914 6363 nolu numara ile iletişime geçebilirsiniz.”denildi