İpsala'da silah ve mühimmat ele geçirildi

İpsala'da bir şahsa ait eve düzenlenen jandarma operasyonunda, evde yapılan aramada 45 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet şarjör ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İpsala'da bir şahsa ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 45 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet şarjör ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.