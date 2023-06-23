İpsala'da 'anızları yakmayalım' uyarısı

Buğday hasadının başladığı bugünlerde, İpsala Kaymakamlığı tarafından belediyelere, köy ve mahalle muhtarlıklarına yazı yollanarak anızların yakılmaması için çiftçilerin uyarılması istendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakaları artarken, çiftçilere anız yakmanın suç olduğu hatırlatılarak, anızları yakmanın hem toprağa hem de canlılara büyük zarar verdiği vurgulandı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre anız yakmanın hem doğaya, hem canlılara zarar verirken, topraktaki azot ve karbon miktarı azaldığı için daha çok gübre ihtiyacı doğduğu ucuz gibi görünen anız yakma yöntemi daha çok gübre masrafına neden olduğu vurgulandı.

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