İpsala Belediyesi’nden en acı yardım!

Edirne'nin İpsala Belediyesi deprem bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi ve belediye çalışanlarından oluşan 10 kişilik yardım ekibi yollarken, giyimden, gıdaya, battaniyelerden ısıtıcılara kadar bir çok depremzedenin ihtiyacını karşılayacak olan malzemelerin arasında yüzlerce kefenin olması da dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala'dan gönderilen yardımların arasında kefen bezi olması dikkatleri çekti.

Kefenleri gören İpsalalı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, İpsala Bozkurt Mahallesi Gökçetepe Camii İmamı Fatih Şahin tarafından kesilen kefenler paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği öğüt olan ‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ sözüne atıfta bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın… Belediyemizin organizasyonunda gönlü güzel İpsalalı hemşehrilerimin destekleriyle yardım tırımızı ve beraberinde çalışma arkadaşlarımızdan oluşan 'gönüllü teknik ekibimizi' deprem bölgesine gönderiyoruz. Gün paylaşma, bütün imkanlarımızı depremzedelerimiz için seferber etme günüdür. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm İpsala Halkımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah, sizlerden razı olsun" diye konuştu.