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IPI Heyeti TBMM'de Çavuşoğlu ile görüştü

GÜNDEM 14.10.2022, 12:08
IPI Heyeti TBMM'de Çavuşoğlu ile görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Genel Müdür Yardımcısı Scott Griffen ve beraberindeki heyetle görüştü.ANKARA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, IPI Heyeti'ni kabul etti.

Meclisteki ziyarette IPI Genel Müdür Yardımcısı Griffen'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ile Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü'nün temsilcileri yer aldı.

Meclis Başkalığı'ndan aktarılan habere göre görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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