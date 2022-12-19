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Interpol arıyordu, Mehmetçik sınırda yakaladı!
GÜNDEM 19.12.2022, 12:42
Milli Savunma Bakanlığı, İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan IŞİD'li teröristin Hatay sınır hattında Mehmetçik tarafından yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'li bir teröristin Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan IŞİD'li bir terörist olduğu tespit edildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1604758597677846528
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