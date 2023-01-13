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İnternet haber sitelerine yönelik 'Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği' BİK'te kabul edildi

GÜNDEM 13.01.2023, 23:39
İnternet haber sitelerine yönelik 'Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği' BİK'te kabul edildi

Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, 1 Nisan’dan itibaren resmi ilan ve reklam yayımlayacak internet haber sitelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği kabul etti.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu 31. Dönem Olağanüstü Toplantısı 31 üyenin katılımı ile Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Genel Müdür Cavit Erkılınç, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, 7418 Sayılı Kanunla süreli yayın sayılan internet haber sitelerine, resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin tüm süreci yürütme görevinin Basın İlan Kurumu’na verildiğini söyledi.

Eylül 2021’den itibaren titizlikle sürdürülen çalışmalarda, yasanın çıkarılması kadar bir diğer önemli aşamanın da ilgili mevzuatın hazırlanması olduğunu vurgulayan Erkılınç, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin geniş katılımlı müzakereler sonrasında hazırlandığını kaydetti.

“Bu Yönetmelik Hepimizin Yönetmeliği” diyen Erkılınç, Anadolu’yu karış karış gezerek, 820’nin üzerinde gazetenin temsilcisiyle bir araya geldiklerini anlattı.

Çok açık şekilde haklarını koruyacaklarını sözünü verdiklerini ifade eden Erkılınç, "Ardından TBMM’nin yolunu tutarak bizi doğrudan ilgilendiren maddelerin çıkması için yoğun girişimlerde bulunduk. Aynı zamanda Kurumumuz bünyesinde çalışma grubu ve mevzuat hazırlama gurubu oluşturduk. 20’ye yakın arkadaşımız iki ayı aşkın bir süre geceli gündüzlü çalıştı. Bu arada 756 gazetenin internet sitesi temsilcilerini dinledik. Sonra 20 yaygın gazetenin internet sitesi yöneticilerini Kurumumuzda ağırladık. Yoğun ziyaretçi trafiği alan internet haber sitelerinden yaklaşık 30 temsilci burada görüşlerini ifade etti. Sahanın nabzını tutan il müdürlerimizin üç ayrı toplantıda görüşlerini aldık; yazılı raporlarını değerlendirdik. Medyaya ilişkin çalışma yürüten iletişimci ve hukukçu akademisyenler ile meslek profesyoneli çalışanlarla toplantılar yaptık. Bunların arasında Genel Kurul üyelerimiz de var. Yetinmedik, 16 büyük ilimizdeki 32 internet sitesinden ziyaretçi sayıları, asgari kadro gibi temel kriterlere dair görüşlerini aldık. İstanbul merkezli büyük internet haber sitelerini, dijital reklam ajanslarını, medya planlama şirketlerini, dijital ölçümleme firmalarını ziyaret ettik. Meslek örgütleri başta olmak üzere birebir görüşmelerimiz oldu. Ulaşabildiğimiz herkese anket formu dağıttık, görüşlerini aldık. Gelen her yazılı çalışmayı komisyona havale ettik, sözlü olanları not ettik. Üzerimize düşeni yaptığımıza yürekten inanıyorum. Bu yönetmelik hepimizin yönetmeliği olsun istiyoruz" diye konuştu.

“SINIRSIZ İLAN PASTASI DİYE BİR ŞEY YOK”

Sürecin başında yola çıkarken ne söylendiyse bugün de aynı şeyleri söylediklerinin altını çizen Cavit Erkılınç, dün “gazeteme dokunma” diyenlerin, bugün “internetime dokunma” dediğini aktardı.

“Düne kadar resmi olarak gazeteci sayılmayanlar veya mecraları haber platformu olarak görülmeyenler, bugün yönetmelik üzerinden bizleri itham yarışına girişiyor” diyen Erkılınç, gerçekten hak eden, kurumsallaşmış, istihdam sağlayan ve dolayısıyla gerçekten kamu görevi yapacak olan süreli yayınlara resmi ilan vermek niyetinde olduklarını ifade etti.

Erkılınç, “Dün satmayan gazetelere ilan vermekle suçlayanların yanına bugün tıklanmayan internet haber sitelerine ilan verme suçlaması eklensin istiyorlar. Üstelik sınırsız ilan pastası olmadığının bile farkında değiller” değerlendirmesinde bulundu.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin birçok kez tadil edildiğini anımsatan Erkılınç, mükemmel bir yönetmelik hazırladığını iddia etmediklerini, ihtiyaç duyulması halinde bu yönetmelik için de değişikliklerin söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.

https://twitter.com/caviterkilinc/status/1613974171016364048

Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından sırasıyla Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Yönetmelik ile İnternet Haber Sitelerine İlişkin Resmi İlan Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmasını öngören Yönetim Kurulu tekliflerinin yer aldığı gündem onaya sunularak kabul edildi.

Daha sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları, kabul edilen gündem maddeleri doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından Genel Kurulun ikinci oturumuna geçildi.

Komisyonların görüşleri alındıktan sonra oylanan Yönetim Kurulu teklifleri kabul edildi.

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