İnternet Haber Siteleri'nin Basın Kartı Yönetmeliği'ne uygunluk başvuru şartları

10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre, internet haber siteleri de Basın Kartı Yönetmeliği'ne uygunluk başvurusu yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bu kapsamda başvuru yapmak isteyen internet haber sitelerinin aşağıda yer alan belgelerle birlikte bölge müdürlüklerine müracaat edebileceklerini duyurdu.

GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

Peki, internet haber siteleri için gerekli belgeler ve şartlar neler?

İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği, Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi), Basın Kanununun 7. maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli, alındı belgeli), Son yönetim kurulunu veya ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi. Kuruluşun faaliyet kodunun faaliyet alanı ile uyumlu olması. (İlgili faaliyet kodu “631201-Web Portalı Faaliyetleri”) 5953 sayılı Kanun kapsamında en az dört adet çalışana ait işe giriş bildirgeleri. BYKS Taahhütnamesi (Basın Yayın Kuruluşları Başvuru ve Bildirim Sistemi Tahsis ve Kullanım Taahhütnamesi)