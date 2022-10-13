İnternet Gazeteciliği Yasası TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi", "İnternet Gazeteciliği Yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 40 maddesi kabul edildi.ANKARA (İGFA) - İktidar kanadı tarafından "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" olarak ifade edilen, yasaya itiraz edenler tarafından "sansür yasası" ve "sosyal medya yasası" şeklinde nitelendirilerek eleştirilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

40 maddelik kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından siyasi parti Grup Başkan Vekilleri, birer konuşma gerçekleştirdi.

Meclis Genel Kurulu'nu takip eden İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin (İnternet Gazeteciliği Yasası) 40 maddesinin tamamı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İnternet Gazeteciliği Yasası’nın İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) üyesi medyalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.