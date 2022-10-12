İnternet Gazeteciliği Yasası'nda teklifin 28 maddesi kabul edildi... Görüşmelere bugün devam edilecek

40 maddeden oluşan kamuoyunda İnternet Gazeteciliği Yasası, Sosyal Medya Yasası ve Dezenformasyon Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerinde üç madde daha kabul edilerek, birinci bölümündeki toplam 18 madde tamamlandı. Teklifin ikinci bölümünde 29. maddeye kadar gelindi. Görüşmeler bugün devam edecek.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve 64 Milletvekilinin Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4471) ile Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine devam edildi.

40 Maddeden oluşan teklifin görüşmelerinde dün bir maddenin daha kabul edilmesiyle toplamda 15 madde kabul edilmişti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan mecliste bugün saat 17.25 itibariyle başlayan görüşmelerde; kanun teklifinde yer alan 'Basın Kartının İptalinin Sonuçlarına' ilişkin durumların belirtildiği 16. madde ile 'Yönetmelik' hükümlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı 17. madde kabul edildi.

SÜRELİ YAYINLARIN BAŞSAVCILIKLARDAKİ KAYITLARI 3 AY İÇİNDE BİK'E DEVREDİLECEK

Mecliste, kanun teklifinin 18. maddesinde yere alan 5187 sayılı kanuna eklenecek geçici madde kabul edildi.

Söz konusu madde, süreli yayınlarla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan kayıtların Basın İlân Kurumuna üç ay içinde devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan basın kartları ek 3 üncü maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam eder" hükmünü içeriyor.

18. maddenin kabul edilmesiyle birlikte kanun teklifinin Birinci Bölümü tamamlandı.

KANUN TEKLİFİNDE "İKİNCİ BÖLÜM" GÖRÜŞMELER...

Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşülmesine saat 18.35 itibariyle başlandı.

İkinci bölümde temsilci ve üye sayılarının yer aldığı 19. madde, 20 ve "İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanacak Resmî İlan ve Reklamlar"a yönelik kapsam ve esasların olduğu 21. madde kabul edildi. Görüşmelerde 29. maddeye kadar gelindi.

PROTESTOLAR YÜZÜNDEN BİRLEŞİM KAPATILDI

Bu madde görüşmeler sırasında muhalefet vekillerinin protestoları üzerine oturuma iki kez 15'er dakika ara verildi.

Protestoların sürmesi dolayısıyla saat 02:16'da birleşim kapandı. Görüşmeler bugün saat 14.00'te devam edecek.

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