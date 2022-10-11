İnternet Gazeteciliği Yasası'nda bir madde daha TBMM'den geçti

Kamuoyunda İnternet Gazeteciliği Yasası, Sosyal Medya Yasası ve Dezenformasyon Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam etti. 40 maddeden oluşan teklifin bugünkü görüşmelerinde bir madde daha geçerek, toplamda 15 madde kabul edilmiş oldu.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve 64 Milletvekilinin Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4471) ile Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine devam edildi.

40 Maddeden oluşan teklifin görüşmelerinde 14 madde kabul edilmişti.

TBMM Genel Kurulunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı, İletişim Başkanlığı'nca iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Genel Kurulda, teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP'nin yoklama talebi üzerine, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi 12 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1579868347587792897