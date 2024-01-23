İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) 4 yaşında

İnternet Gazetecileri Federasyonu, kuruluşunun 4'ncü yıldönümünü kutluyor. İGF Genel Başkanı Mesut Demir, medya ve çalışanlarının en büyük sorununun Basın Meslek Odası olmaması olduğuna vurgu yaparak, bu konuda çalışmaların hızlanması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) – Genel Merkezi Bursa’da bulunan 63 ilde dernek ve cemiyet, 18 ilde ve 5 ülkede temsilcilikleri bulunan, İGFA bünyesinde 1400 medya, İGF bünyesinde ise 10 bine yakın medya ve gazeteci üyeleri bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu, kuruluşunun 4'ncü yıldönümünü kutluyor.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İGF’nin, Türkiye genelinde internet medyalarını bir araya getirerek önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

Demir, “İnternet gazeteciliği yasasının çıkarılmasında önemli rol üstlenerek bir çok kurumun karşı çıktığı yasanın çıkarılması için tüm üyelerimizle birlikte canla başla çalıştık. Aradan geçen süreçte Türkiye genelinde, Almanya, Belçika, İngiltere, Azerbaycan ve KKTC’de teşkilatlanmamızı tamamladık. Güçlü bir internet medyası ağıyla, medyalara hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“MEDYALARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU BASIN MESLEK ODASI OLMAMASI”

Medya ve çalışanlarının en büyük sorununun Basın Meslek Odası olmaması olduğuna vurgu yapan İGF Genel Başkanı Demir, mesajında şu konulara dikkati çekti:

“Medyaların kurdukları şahıs şirketleri, esnaf odalarında bulunan herhangi bir odaya kaydını yaptırmak zorunda kalıyor. Yine medya anonim ya da limited şirketlerinin kayıt ettirecekleri bir meslek odası bulunmamaktadır. Bir avukat, okulunu bitirdikten sonra BARO’ya, bir doktor okulunu bitirdikten sonra Tabipler Odası’na, bir mühendis okulunu bitirdikten sonra mesleki odası kayıt yaptırmadan mesleğini icra edemiyor. Basın sektöründe ise, yoldan geçen bir vatandaşa fotoğraf makinasını verince gazeteci oluyor. Bu durum, basın sektörünün aynı zamanda ülkemizin kanayan yarasıdır. Bu yaranın ameliyat edilmeye, tedavisinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu vesileyle İnternet Gazetecileri Federasyonumuz üyesi dernek, temsilcilik, medyalar ve çalışanlarının dördüncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, sağlık ve esenlikler dolu nice yıllar diliyorum.”