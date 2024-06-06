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“İnsanın fiziki ihtiyaçlarının yanında gönül ihtiyaçları da var”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin yalnızca yol, su, elektrik yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “İnsanın fiziki ihtiyaçlarından bir de gönül ihtiyaçları var Bir zihin ihtiyacı, bir beyin ihtiyacı var Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz ” dedi

GÜNDEM 06.06.2024, 14:15
“İnsanın fiziki ihtiyaçlarının yanında gönül ihtiyaçları da var”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin yalnızca yol, su, elektrik yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “İnsanın fiziki ihtiyaçlarından bir de gönül ihtiyaçları var. Bir zihin ihtiyacı, bir beyin ihtiyacı var. Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ressam Hasan Bağdaş’ın yağlı boya çalışmalarından oluşan “Avusturalya’dan Anadolu’ya” temalı sergisi açıldı.

Talas Belediyesi fuaye alanındaki serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“ANADOLU TOPRAKLARINDAN ÇIKAN BİR BAŞARI”

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ressam Hasan Bağdaş ile 15 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Kendisiyle Büyükşehir Belediyesinde yolumuz kesişti. Tanıştıktan sonra Sarız nere, Avusturalya nere diye muhabbetimiz başladı. Avusturalya’da güzel sanatlar okumak, oradan mezun olmak, ülkenin çeşitli yerlerinde bugünküyle birlikte 28 sergi yapmak, sonra uluslararası düzeyde 15 ülkede sergi açmak, Anadolu topraklarından yetişmiş güzel bir insanın, uluslararası bir ressamın başarısı hakikaten göz ardı edilemez. Eline, gönlüne sağlık.” diye konuştu.

“SERGİYE EV SAHİPLİĞİ BİZİM İÇİN ONUR”

Günümüzde belediyecilik hizmetlerinin çok genişlediğine dikkat çeken Başkan Yalçın,  şöyle konuştu: “Belediyecilik sadece yol, su, elektrikten ibaret değil. Tabi ki kaldırım ve asfalt da bunların içerisinde mutlaka yapılacak, ama insanın fiziki ihtiyaçlarından bir de gönül ihtiyaçları var. Bir zihin ihtiyacı, bir beyin ihtiyacı var. Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz, ama en güzeli sanatçılarımızın böyle mekanlar bulması ve bu mekanları ararken bizim ev sahipliği yapmamız. Bu, bizim için bir onurdur. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza emeği geçti dedi. Bu bizim görevimiz. Sergimiz hayırlı olsun.”

Ressam Hasan Bağdaş da serginin açılışından dolayı Başkan Yalçın’a şükranlarını sunarken, katılımcılara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Avusturalya’dan Anadolu’ya temalı serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra ressam Hasan Bağdaş, sanatseverlere tablolar hakkında tek tek bilgiler verdi.

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