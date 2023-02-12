İnsani yardım feribotu 'Adnan Menderes' İskenderun yolunda

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ ise, deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere Adnan Menderes Hızlı Feribotu ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığı koordinasyonunda AFAD yardımlarını bölgeye ulaştırdı.MERSİN (İGFA) - 990 yolcuya ek 200 otomobil kapasiteli Adnan Menderes adlı hızlı feribot İstanbul Yenikapı'dan önceki gün uğurlanmıştı.

Yanaşma limanı, hava şartları ve bölge limanlardaki yoğunluk dikkate alınarak ilk olarak Mersin Limanı'na uğrayan gemi içerisinde 3 karavan, 2 çekici, 2 mobil büfe aracı yanında büyük ve küçük jeneratörler, pompalar, 320 ton içme suyu, battaniye, maske, yetişkin ve çocuk kıyafetleri gibi AFAD yardımlarını 19 tır ile ulaştırıldı.

AFAD ve İDO ekiplerince Mersin Limanı'ndaki tahliye sonrasında gemi, bu sabaha karşı da insani yardım götürmek üzere İskenderun Limanı'na doğru hareket etti.