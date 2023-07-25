İnsan yüzlü örümcek koruma altında!

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri vatandaştan gelen ihbar üzerine gittiği evde bulunan insan yüzlü örümceği yakalayarak koruma altına aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük’te Yediler Mahallesi 509 Sokak’ta yaşayan bir vatandaş evinde gördüğü örümceği daha önce basında gördüğü insan yüzlü örümceğe benzetti.

Bir süre şaşkınlık yaşayan ve bu ilginç örümceğin zehirli olabileceğini düşünen vatandaş Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekibi örümceği özenle bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde kavanoz içerisine yerleştirdi.

Kavanoz ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’ne dönen itfaiyeciler insan yüzlü örümceği kendi korumaları altına aldılar.