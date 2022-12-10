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İnsan haklarını yaşatan kent İzmir Çiğli

GÜNDEM 10.12.2022, 13:13
İnsan haklarını yaşatan kent İzmir Çiğli

İzmir'in Çiğli Belediyesi, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik duyarlı, kapsayıcı ve katılımcı çözüm alanları yaratabilmek amacıyla yerelleştirdiği 56 maddelik Çiğli İnsan Hakları Göstergelerini hayata geçirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) -  2019 yılında İzmir Barosu ile “İnsan Hakları Kenti” protokolü imzalayan Çiğli Belediyesi, hayatı toplumun tüm kesimleri için yaşanabilir kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İsveç Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün hazırladığı İnsan Hakları Kenti Göstergelerini referans alarak 56 maddede yerelleştirdiği Çiğli İnsan Hakları Göstergelerini gündelik hayata entegre etme sürecini kararlılıkla işletiyor. Kırılgan gruplar içerisinde yer alan kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşların haklarının gündelik hayatta uygulanabilirliğini sağlamak ve belediye hizmetlerine yansıtılması hedefleniyor.

Kadın ve çocuklara yönelik katılım, güvenlik ve erişilebilirlik kapsamında oluşturulan yerel göstergelerdeki entegre oranı yüzleri güldürüyor. 2021-2022 yıllarında kadın grubunda 22 katılım göstergesi, 5 güvenlik göstergesi, 17 erişilebilirlik göstergesi; çocuk grubunda 10 katılım göstergesi, 1 güvenlik göstergesi, 8 erişilebilirlik göstergesi tamamlandı. Göstergeler kapsamında kadın ve çocuklara yönelik; Çiğli Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Çocuk Hakları Birimi kuruldu. Çiğli Kent Konseyi çatısı altında Çiğli Kadın Meclisi ile Çiğli Çocuk Meclisi oluşturuldu. Kurum bünyesindeki kadın başkan yardımcısı ve müdür oranı artırıldı. Mahalle özelinde hizmet üretmek amacıyla kadın ve çocuklara yönelik anketler düzenlendi. Kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, psikolojik ve hukuki danışmanlık, eğlence, hobi ve meslek kursları, seminer ve atölye faaliyetleri gerçekleştirilen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi açıldı. Sosyalleşmeleri amacıyla turistik ve kültürel geziler ile sportif aktiviteler düzenlendi. Çocuklar için Oyuncak Kütüphaneleri açıldı. Şiddete uğrayan kadınların başvurması için destek hattı kuruldu. Kent genelinde şiddeti önleyici afiş çalışmaları yapıldı.

İnsan Hakları Kenti çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre tüm insanlar doğuştan eşit haklara sahiptir. Bu hakların uygulanabilirliği o ülkedeki insanların mutluluğu, huzuru, güvenliği ve refahıyla doğrudan ilgilidir. Çiğli Belediyesi olarak biz de 2019 yılında imzaladığımız İnsan Hakları Kenti protokolü ile ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın haklarını geliştirmeyi ve korumayı kendimize öncelikli görev edindik. Bu protokol kapsamında uluslararası mecrada kabul gören insan hakları göstergelerini Çiğli özelinde yerelleştirerek hayata entegre etmeye başladık. Kısa ve uzun vadeli hizmet planlamalarımızı bu göstergeler çerçevesinde hayata geçirmeye başladık" dedi.

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