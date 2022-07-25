İnşaata güven arttı

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ne göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksi düşerken, inşaat sektöründe yükseldiANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeskleri'ni açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları Temmuz ayında tabloya şöyle yansıdı: